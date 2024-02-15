مصر.. 13 بطولة نسائية في موسم دراما رمضان 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشهد موسم دراما رمضان 2024، مشاركة ملحوظة للبطولة النسائية، حيث يشارك 13 مسلسلاً لنجمات من إجمالي 39 عملاً تقريباً، بعضهن يخوض البطولة المطلقة للمرة الأولى، ومنهن من اعتدن المشاركة بشكلٍ سنوي في هذا الموسم الدرامي الأضخم على مدار العام كله.

وتضم القائمة مسلسل “فراولة” بطولة نيللي كريم، و”رحيل” لياسمين صبري، و”صيد العقارب” بطولة غادة عبد الرازق، و”بـ100 راجل” لسمية الخشاب، و”لانش بوكس” لغادة عادل، و”نعمة الأفوكاتو” لمي عمر، و”كامل العدد 2″ بطولة دينا الشربيني.

وذلك بجانب مسلسل “لحظة غضب” بطولة صبا مبارك، و”سر إلهي” لروجينا، و”صدفة” لريهام حجاج، و”جريمة منتصف الليل” لرانيا يوسف، و”إثبات نسب” بطولة درة، و”أعلى نسبة مشاهدة” بطولة سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر.

“فراولة”

وتعود الفنانة نيللي كريم، إلى الكوميديا في رمضان 2024، من خلال مسلسل “فراولة”، الذي تدور أحداثه في 15 حلقة فقط، ويشاركها البطولة أحمد فهيم، وشيماء سيف، وصدقي صخر، وعلا رشدي، وجيلان علاء، والعمل تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.

وتدور الأحداث حول “فراولة” ابنة حارس عقار، تسعى للصعود، وأن تكون صاحبة مكانة كبيرة في المجتمع، لتعمل في عدة مهن مختلفة، وتواجه صراعات عديدة إلى أن تنجح في الوصول لهدفها، وذلك في إطار كوميدي.

الفنانة نيللي كريم، قالت لـ”الشرق”، إنها تعود إلى جمهورها هذا العمل بمسلسل كوميدي، كونها تحرص على التنوع، وعدم الثبات على قالب فني محدد، مؤكدة أنها تحمست لتقديم “فراولة” لاختلاف وتميز موضوعه، لاسيما وأنه مكوّن من 15 حلقة فقط، وهذه النوعية صارت تجذب الجمهور، وتحقق نجاحاً كبيراً.

“صيد العقارب”

أما غادة عبد الرازق، فتتعاون مع المؤلف باهر دويدار، والمخرج أحمد حسن، في مسلسلها الجديد “صيد العقارب”، وبمشاركة عدد من الفنانين، أبرزهم رياض الخولي، وسيمون، وأحمد ماهر، ومحمد علاء، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول صراعات تشبه الحرب تنشب بين عائلتين، وتسعى كل عائلة منهما لقضاء على الأخرى.

ومن جانبها، أكدت غادة عبد الرازق، لـ”الشرق”، أنّ “هذا المسلسل يشبه للأعمال التي قدمها الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، إذ إنه مختلف تماماً عن تجاربي الدرامية السابقة”، موضحة أن “العمل يتناول قضايا اجتماعية متنوعة”.

وأوضحت أنها تُجسد شخصية امرأة قوية تخوض العديد من الصراعات خلال الأحداث، قائلة: “المسلسل سيكون عبارة عن مباراة تمثيلية بين الفنانين المشاركين”.

“نعمة الأفوكاتو”

وتشارك مي عمر، بمسلسل يحمل اسم “نعمة الأفوكاتو”، ويعد أول بطولة مطلقة لها على شاشة التلفزيون، ويشاركها كل من أحمد زاهر، وكمال أبو رية، وأروى جودة، وتأليف مهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

ومن جانبها، قالت مي عمر، لـ”الشرق”، إن المسلسل يتناول موضوعات عدة، أبرزها عالم المحاماة، من خلال شخصية “المحامية نعمة” التي تُجسدها، واصفة إياها بقولها: “شخصية صعبة في كل تفاصيلها، وتطلبت تحضيرات طويلة”.

أما دينا الشربيني، تقدم الجزء الثاني من مسلسل “كامل العدد”، بعد نجاح الجزء الأول العام الماضي، ويشاركها في العمل إسعاد يونس، وشريف سلامة، وهو تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

“لانش بوكس”

وتشارك الفنانة غادة عادل هذا العام في الموسم، من خلال مسلسل اسم “لانش بوكس” مستوحاة أحداثه من المسلسل الأميركي Good Girls، ويشارك في بطولته كل من جميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، وسيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول 3 سيدات يعانين مشكلات مختلفة في حياتهن، وهذا يجعلهن يقررن خوض مغامرة تورطهن في العديد من الأحداث المثيرة.

وبدورها، قالت غادة عادل لـ”الشرق”، إنّ المسلسل يعتمد على كوميديا الموقف، وطبيعة الأحداث جديدة بالنسبة لي، وهو الأمر الذي حمسها للعودة والمشاركة في دراما رمضان، بعدها غابت العام الماضي.

عودة بعد غياب

وتعود سمية الخشاب، للمشاركة في دراما رمضان، من خلال مسلسل يحمل اسم “بـ100 راجل”، وذلك بعد غياب 3 أعوام، منذ مسلسل “موسى” بطولة الفنان محمد رمضان.

ويشارك في بطولة المسلسل، محمود عبد المغني، ومحمد القس، وهالة فاخر، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، حول شخصية “غالية أبو الدهب” تعيش في حارة، وتواجه أزمات وصراعات عديدة.

أما ياسمين صبري، تعود إلى دراما رمضان، بعد غياب 3 أعوام، منذ مسلسل “فرصة تانية”، إذ تشارك هذا العام بمسلسل مكون من 15 حلقة، يحمل اسم “رحيل” بطولة أحمد صلاح حسني، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج إبراهيم فخر.

وتدور أحداث المسلسل، في إطار تشويقي، حول فتاة، ابن تاجر أخشاب، تنتمي إلى أسرة متوسطة الحال، لكنها تتمرد على حالها، وتسعى لتحقيق أحلامها وطموحاتها، والوصول إلى درجة عالية من الثراء.

كما تخوض صبا مبارك، البطولة المطلقة في مسلسل “لحظة غضب”، الذي يُعرض عبر منصة Watch it فقط، وتتعاون فيه مع محمد شاهين، وعلي قاسم، وسارة عبد الرحمن وآخرين، وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، على مدار 15 حلقة.

“إثبات نسب”

كما تخوض الفنانة درة، سباق دراما رمضان، من خلال مسلسل “إثبات نسب”، سيناريو وحوار محمد ناير، وإخراج أحمد عبده، ويشارك في بطولته محسن محي الدين، ومحمود عبد المغني، ونبيل عيسى، وهند عبد الحليم وآخرين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

وكشفت درة، في تصريحات لـ”الشرق”، تفاصيل الشخصية التي تُجسدها داخل العمل، موضحة أنها تؤدي دور “نوال” التي تخوض رحلة طويلة في مواجهة بعض الظروف، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي.

“صدفة”

وتواصل ريهام حجاج، المشاركة في خريطة مسلسلات رمضان، إذ تشارك هذا العمل بمسلسل “صدفة”، والتي تُجدد من خلاله التعاون مع المؤلف أيمن سلامة للمرة الرابعة، بعد مسلسلات “لما كنا صغيرين”، و”يوتيرن”، و”جميلة”.

ويشارك في بطولة المسلسل، كلّ من خالد الصاوي، وسلوى خطاب، وعصام السقا، وفراس سعيد، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي حول شخصية مدرسة تاريخ تتعرض لحادث يغير مجرى حياتها، ويجعلها تعيش أحداثاً غير متوقعة.

“سر إلهي”

وتتعاون الفنانة روجينا، مع المخرج رؤوف عبد العزيز للعام الثالث على التوالي، بعد مسلسلي “انحراف” و”ستهم”، حيث ستقدم في رمضان 2024، مسلسل بعنوان “سر إلهي” تأليف أمين جمال، وبطولة محمد ثروت، وصلاح عبدالله، وأحمد بدير، ومي سليم.

وتدور أحداث المسلسل، في إطار اجتماعي حول امرأة من حي شعبي تتعرض لحادث يغير مجرى حياتها، ويفرض عليها خوض صراعات عديدة.

وتخوض سلمى أبو ضيف، أولى بطولاتها على شاشة التلفزيون في رمضان 2024، من خلال مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”.

ويشارك في البطولة، ليلى أحمد زاهر، ومحمد محمود، وانتصار، وفرح يوسف، وهو سيناريو وحوار سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل، وتدور أحداثه المستوحاة من قصة حقيقية، حول عالم التيك توك وما يقع داخل هذا العالم الافتراضي.

ومن جانبها، قالت سلمى أبو ضيف، لـ”الشرق”، إنها تشعر بمسؤولية كبيرة تجاه هذا المسلسل، كونه يسجل التجربة الأولى لها في البطولة المطلقة، كما أنه يحمل موضوعاً مهماً ومختلفاً على الدراما التلفزيونية.

وأوضحت أنها تُجسد خلال الأحداث، شخصية فتاة تُدعى “شيماء”، تنتمي إلى أسرة بسيطة، مهوسة بـ”التيك توك” وتواجه أحداثاً مثيرة بسبب ذلك.

“جريمة منتصف الليل”

وتقدم رانيا يوسف، بطولة مسلسل “جريمة منتصف الليل”، والتي انتهت من تصويره مؤخراً، موضحة لـ”الشرق” أنها تُجسد داخل العمل دوراً راقصة شرقية لديها ابنة شابة، وتتعرضان لحادث يغير حياتهما، ويجعلهما يواجهان أزمات وصراعات عديدة، ويؤثر في علاقتهما بكل الشخصيات القريبة منهما.

وأضافت أن “المسلسل يلقي الضوء على نظرة المجتمع وحكمه على الأشخاص فقط من خلال مهنته أو وظيفته”، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول جريمة قتل طالبتين جامعيتين في سكن إحداهما، لتبدأ تحقيقات الشرطة في الحادث للوصول إلى مرتكبيه، ومن خلال ذلك يتم الكشف عن ارتباط الطالبتين المجني عليهما بعلاقات غامضة عديدة مع بعض الطلبة والأساتذة داخل الجامعة الخاصة التي كانا يدرسان بها، وتثار الشكوك بارتكاب الجريمة حول أغلب شخصيات العمل، كما يتناول عدة قضايا اجتماعية أخرى مهمة.

ويُشارك في بطولة المسلسل، كل من أحمد عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ومن السعودية ليلى سلمان، وعلي السبع، ونوف عبد الله.