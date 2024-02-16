شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود بطلاً لفيلم "عيسى" وخالد الصاوى وإسلام حافظ يشاركان فى البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النجم العالمي المصري مينا مسعود على بطولة فيلم "عيسى" تأليف هيثم نبيل وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتم التعاقد مع الفنانان خالد الصاوى واسلام حافظ على المشاركة فى بطولة الفيلم الذى انطلق تصوير أول مشاهده اليوم الجمعة.

فيلم "عيسى" يسجل التجربة السينمائية الثانية للنجم المصرى العالمي مينا مسعود بعد بطولته لفيلم "فى عز الظهر" الذى انتهى من تصويره منذ أكثر من عام ومقرر عرضه قريباً، وهو تأليف تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل ويشارك في بطولته إيمان العاصى، شيرين رضا، جميلة عوض، ومحمد علي رزق، محمد عز، ساندرا، أحمد جمال سعيد، محمود حجازي وإيهاب فهمي.

يذكر أن خالد الصاوى عرض له الشهر الماضى فيلم "ليه تعيشها لوحدك" الذى تقاسم بطولته مع شريف منير، ويعرض له حالياً فى السينمات فيلمين الأول هو "رحلة 404" بطولة منى زكى وإخراج هانى خليفة، والثانى "وقت اضافى" الذى يشارك فى بطولته إلى جانب بيومى فؤاد وباسم سمرة ونسرين أمين، فى حين يتنظر عرض مسلسل "صدفة" مع ريهام حجاج فى رمضان المقبل

أما إسلام حافظ فعرض له مؤخراً حكاية "ولو بعد حين" من مسلسل "حدث بالفعل" والذى شارك فى بطولتها إلى جانب دينا الشربينى وشيرين رضا ومحمد أبو داود، وكان آخر أعماله مسلسل "سره الباتع" مع المخرج خالد يوسف والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وينتظر في رمضان هذا العام مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد وإخراج هانى خليفة.