بالفيديو - محمد رمضان يعبر عن موقفه من تناول المشروبات الكحولية بطريقة ساخرة

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري محمد رمضان موقفه من تناول المشروبات الكحولية بطريقة طريفة ومثيرة للجدل، ونشر محمد رمضان، مقطع فيديو، لسفينة ضخمة في البحر محملة بديكور على شكل زجاجة مشروب من المشروبات الكحولية على أنغام أغنيته الشهيرة “بوم”، وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلاً: “هدية غالية بس أنا مش بشرب”.



وكان قد ردّ الفنان المصري محمد رمضان على تعليق لمتابع إسرائيلي على أغنية "عربي"، التي أصدرها رمضان مؤخرا، وحققت نجاحاً باهراً في مصر والدول العربية.

وعلّق المتابع الإسرائيلي على كليب "عربي" لمحمد رمضان على "يوتيوب" قائلاً: "أنا لست كما يقولون، ولكن تحيا إسرائيل"، ليردّ عليه رمضان ساخراً: "لقد قدّمت تعليقك في الأعلى لأنني أريد أن أخبرك أن فلسطين حرّة".

رد محمد رمضان، دفع الإسرائيلي لحذف تعليقه، ولكن محمد رمضان نشر عبر حسابه صورة لهذا التعليق، مع القول: "وده طبعاً قبل ابن العم ما يمسح تعليقه... عربي والحمد لله".



