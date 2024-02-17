بإشراف ابنته.. تامر حسني يتصدّر بفيديو من بروفات أغاني ألبومه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص النجم المصري تامر حسني، على إجراء أولى البروفات على الأغنيات التي طرحها مؤخراً من ألبومه الجديد “هرمون السعادة”، ومن بينها أغنية “موضوع رجوعنا”، التي طرحها الأسبوع الماضي وحققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة على قناته الرسمية على “يوتيوب”، وذلك استعدادا لغنائها لايف في حفله المقبل.

ونشر تامر حسني فيديو للبروفات على الأغنية، عبر صفحته على “إنستجرام”، وعلّق قائلاً: “أول بروڤة على الأغنية الجديدة مع فرقتي الموسيقية اللي هم أصحابي وإخواتي من أيام الجامعة، البروڤة كانت تحت إشراف الأستاذة تاليا.. موضوع رجوعنا من أول بروڤة مع الفرقة الموسيقية”.

حقق الفيديو تفاعلًا كبيراً من الجمهور، فتصدّر اسم تامر حسني الترند على موقع “إكس” في مصر والسعودية ولبنان وغيرها من البلدان العربية، إذ ترك له المتابعون الكثير من التعليقات التي أثنت على إحساسه المرهف وعبّرت عن حماسهم لسماع أغاني الألبوم الجديد في حفلاته المقبلة.

وكان “نجم الجيل” تامر حسني قد طرح منذ يومين أغنية “30 حياة” من الألبوم، وهي من كلمات تامر حسني ومؤمن راجح وألحان مودي منير وتوزيع كريم أسامه، والكليب أيضاً من إخراج تامر.

وحققت أغنية “30 حياة” ردود فعل إيجابية واسعة فور صدورها، إذ تصدّر هاشتاغ اسم تامر حسني قائمة العبارات والمواضيع الأكثر رواجاً على موقع “إكس” في مصر والسعودية ولبنان والمغرب والكويت وغيرها من البلدان العربية.

الجدير ذكره أن ألبوم تامر حسني الجديد يتضمن باقة من الأغنيات المنوعة، ومنها أغنية “هرمون السعادة” أولى إصدارات هذا الألبوم والتي استطاعت أن تحقق أكثر من 50 مليون مشاهدة، وأغنية “مش هتغير عشان حد” التي تخطت الـ11 ملايين مشاهدة وأغنية “تاج” التي حملت اسم فيلمه السينمائي الأخير وأغنية “حوّا” التي حصدت 12 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى أغنية “موحشتكيش” التي حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة في شهر، وأغنية “معلش” التي حققت 19 مليون مشاهدة خلال 3 أسابيع وأغنية “موضوع رجوعنا” التي حققت أكثر من 6.5 مليون مشاهدة 6 أيام و”ولا يهمك” التي حققت 5.6 مليون مشاهدة بنفس الفترة الزمنية.