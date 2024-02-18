بسبب ملابسها الفاضحة.. كيم كارداشيان تطلب من زوجة طليقها التستر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن كيم كارداشيان بدأت تنزعج من طريقة لبس زوجة طليقها كانييه ويست بحيث تقول مصادر مطلعة إن نجمة تلفزيون الواقع طالبت زوجته الجديدة بيانكا سينسوري بـ”التستر” والامتناع عن ارتداء ملابسها الفاضحة حول أطفالهما.

ورغم أن العلاقة بين كيم (43 عاماً) وبيانكا (29 عاماً) ودية، يقال إن كيم لا الطريقة الفاضحة التي تظهر فيها بيانكا أمام أولادها نورث (10 سنوات)، وساينت (8 سنوات)، وشيكاغو (6 سنوات)، وسالم (4 سنوات).

وشرح المصدر: “كيم طلبت من كانييه عدم السماح لبيانكا أبداً بارتداء ملابس كهذه حول أطفالها. إنها مندهشة حقاً من أن كانييه قد يسمح لزوجته بمغادرة المنزل بهذا المظهر”.

ويأتي هذا الخبر بعد حذف نورث مقطع فيديو كانت قد نشرته على تطبيق “تيك توك” عرضت فيه رسمة قامت فيها برسم غلاف ألبوم والدها الجديد حيث ظهر عليه واقفاً إلى جانب بيانكا، التي أطلت شبه عارية باستناء قطعة قماش صغيرة غطت جزءاً من قفاها.

وكانت بيانكا قد أثارت بلبلة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالاتها الفاضحة التي تظهر في معظمها شبه عارية.

وقد دفعت هذه الإطلالات المتزايدة إلى تزايد قلق محبيها من أصدقاء وعائلة، بحيث أعرب الكثير منهم عن تخوفهم من أن كانييه يتحكم بها وبطريقة لبسها ويعزلها، مانعاً إياها من التواصل مع العالم الخارجي.