“إنتقمت منه وخنته”.. حبيبة بوراك دينيز تثير الجدل بإعترافاتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت عارضة الأزياء التركية ديدام سويدان ضجة كبيرة بإعترافاتها الجريئة حول علاقتها بحبيبها السابق النجم التركي بوراك دينيز، مؤكدة خيانته لها، إلا أن الأخير لم يردّ على الجدل الحاصل وفضل الصمت.

ومن المعروف أن علاقة الفنان التركي بديدام شهدت الكثير من التخبطات والمشاكل قبل اعلان انفصالهما في كانون الأول (ديسمبر) 2022، إلا أن عارضة الازياء التركية أكدت أنها تعرضت للخيانة بعد 3 سنوات من العلاقة، وعندما اكتشفت الحقيقة قررت الانتقام.

ولفتت إلى أنها بعد نحو عامين من انفصالها قررت الاعتراف بأنها “انتقمت منه بالفعل وخنته مع رجل آخر، وانتظرت عودته إلى المنزل لأخبره بذلك”.

وتابعت: “قررت بعد ذلك إنهاء العلاقة”، ورغم أنها لم تعلن عن اسم النجم التركي بشكل مباشر إلا أن وسائل الاعلام التركية رجّحت أنها تقصد بحديثها الفنان التركي بوراك دينيز، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذين استذكروا علاقة الثنائي ببعض والمشاكل التي عشاها خلال سنوات ارتباطهما.