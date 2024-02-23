ميرنا وليد - بيروت - نشرت اليوتيوبر نارين بيوتي فيديو لها وثّقت من خلاله لحظة لقائها بنجم كرة القدم العالمي ميسي، وذلك على حسابها الخاص على موق التواصل الإجتماعي.

وظهر ميسي وهو يكتب لها على "التيشرت" الرياضية لتبقى كذكرى مميزة معها.

على صعيد آخر كشفت نارين بيوتي مؤخرا عن الهدية التي تلقتها من خطيبها رجل الأعمال رامي سامو، بمناسبة عيد الحب.

ولفتت هدية رامي الأنظار، حيث جمع بين الورود و"الدبدوب" بأسلوب مميز، فأهدى نارين دمية "دبدوب" مؤلفة من ورود باللون الزهري.

وأبدت نارين إعجابها الكبير بهذه الهدية.

كانت هذه تفاصيل خبر نارين بيوتي توثّق لحظة لقائها بـ ميسي.. وهكذا تصرّف- بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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