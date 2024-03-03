نشرت الفاشينيستا منية الصانع صورًا لها مع لاعب الهلال نيمار خلال حضورهما بطولة فورمولا 1 في البحرين.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، وثار جدل حول تقارب منية من نيمار في بعض الصور.

واعتبر بعض المعلقين أن تقاربها من نيمار مبالغ فيه، بينما لم يرَ آخرون أي مشكلة في ذلك.

وحضر نيمار ومنية جائزة البحرين الكبرى لفورمولا 1 2024.

واختتم سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 لموسم 2024 يوم السبت الماضي.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد سيلفي الفاشينيستا منية الصانع مع نيمار في بطولة فورمولا 1 في البحرين يعرضها لانتقادات واسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.