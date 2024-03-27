الأمير وليام يوجّه رسالة واضحة لهاري وسط إصابة كيت ميدلتون بالسرطان

تكثر التكهّنات بشأن نوايا الأمير هاري وربما ميغان ماركل لزيارة إنجلترا ونقل أمنياتهما الطيّبة شخصيًّا إلى كيت ميدلتون. ومع ذلك، يقال إن الأمير وليام حثّ شقيقه الأصغر على البقاء في كاليفورنيا وأخذ الأمور برويّة.

بعد ظهور كيت ميدلتون العلني حيث شاركت العالم إعلان تشخيص مرض السرطان، ظهرت تقارير تشير إلى رغبة الأمير هاري في إعادة التواصل مع زوجة شقيقه.

على الرغم من ذلك، أكّدت مصادر قريبة من الأمير وليام وكيت ميدلتون على الحاجة إلى الهدوء أثناء تعافي ميدلتون، ما يشير إلى الرغبة في تجنّب الدراما أو التوتر الإضافي.

ويشير المطّلعون إلى أن ميدلتون اختارت استبعاد الاجتماعات مع الأمير هاري وماركل، مع إعطاء الأولويّة لرفاهيّتها.

وقال مصدر لصحيفة ديلي بيست: “لقد كانت كاثرين ووليام واضحَين للغاية؛ فهما يريدان السلام والهدوء لهما ولأطفالهما”.

“إن زيارة هاري، مع كل الدراما التي ستجلبها، ستكون عكس ذلك”.

ظهرت أيضًا تكهّنات حول القطيعة الدائمة بين ميدلتون وماركل، حيث اشار المعلّق الملكي دنكان لاركومب على الوضع قائلا: “هاري وميغان لديهما بعض المنطق، لذا فهما يعلمان أنه من المهم أن يُنظر إليهما على أنهما يمدّان غصن الزيتون، خاصة في ضوء التعاطف العالمي مع كيت في الوقت الحالي”.

“لكن وليام وكيت لا يحتاجان إلى وقت طويل ليتذكرا أنهما تعرّضا منذ وقت ليس ببعيد لإدّعاءات ضارة للغاية، والتي، بالمناسبة، كان من المستحيل عليهما العودة إليها والرد عليها وإبداء رأيهما.