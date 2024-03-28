تراند اليوم : "كان عندهم تحفظ على هذا الأمر ".. بالفيديو : حسن عسيري يكشف كواليس اجتماع وزارة التعليم معهم بعد عرض مسلسل "ثانوية النسيم"

صحيفة الخليج 365: كشف الفنان " حسن عسيري " خلال لقاء مع برنامج " الليوان" ، كواليس ما دار في اجتماع صنّاع مسلسل "ثانوية النسيم" مع وزارة التعليم بعد عرض المسلسل .

وقال : كان لدى وزارة التعليم وجهة نظر ونحترمها ، فهي وزارة من أرقى الوزارات ، واجتمعوا معنا بعد نهاية عملنا بمسلسل " ثانوية النسيم" ، وأخبرونا أنه علينا أن نهتم في الأعمال القادمة بالجانب التربوي أكثر .

وتابع: وشرحت لهم أن وجود شخصية " عبدالله " هو جانب تربوي أصلا ، لكن هذا النقاش كان نقاش إيجابي .

وأضاف: وكان لدى التعليم تحفظا على التدخين وتحدث معي أيضا أحد الأشخاص من وزارة الصحة ، ولكن إذا أخرجت هؤلاء الشباب بدون تدخين ما بيكون حقيقي .

وواصل : نهايات العمل كانت إيجابية وكانت رسالة ، وأنا بقول فكرة القصص دائما لا تقدم بشكل إرشادي مبشر ، حتى القصص في القرآن فيه دراما وقصص ، هذا هو حال القصص ما تقدر في نفس اللحظة تعطي المشكلة وتعطي الحل .