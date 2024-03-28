ميرنا وليد - بيروت - تم تكريم الفنانة اللبنانية نجوى كرم في كنيسة السيدة في عمشيت، وروت شهادة حياتها، وكيف لمست وجود السيد المسيح معها.

وتقول نجوى إنه في احدى الليالي إستيقظت من نومها، ورأت السيد المسيح أمامها، واضعًا يده على التلفزيون، ويلبس رداءً باللون الأرجواني من المخمل. وأشارت إلى أن هذا المشهد تكرر أمامها حوالى 12 أو 13 مرة: "إستيقظت من نومي، وشعرت بحضور السيد المسيح معي ليسهر الليلة الماضية".

في صباح اليوم التالي تفاجأت أن لا تلفزيون في المكان الذي رأته فيه في الليلة الماضية، لتدرك أن السيد المسيح كان حاضراً معها.

كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم تتحدث عن ظهور السيد المسيح في بيتها : سهر معي لليلة كاملة - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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