بالفيديو: الفنان حسن عسيري يكشف كيفية حصوله على 10 منح أراضي من الدولة

في لقاء له مع برنامج “الليوان”، تحدث الفنان حسن عسيري عن كيفية حصوله على 10 منح أراضي من الدولة.

روى عسيري أنه تواصل مع زميل سابق له من الكلية الحربية يدعى “بندر” يعمل في الحرس الملكي، وطلب منه مساعدته في الحصول على منح أراضي مخصصة لذوي الدخل المحدود.

وبعد الحصول على رقم هاتف “بندر”، اتصل به عسيري واتفقا على اللقاء، حيث أوضح “بندر” أنه سيوصله بأحد الأشخاص في الديوان الملكي لتقديم طلب للحصول على المنحة.

وتوجه عسيري إلى الديوان الملكي، وصادف وجود الملك فهد – رحمه الله – أثناء أدائه لصلاة الظهر، فشرح له عسيري طلبه، وبعد ذلك تم تحويله إلى أحد الموظفين المختصين، حيث تم منحه هو وعائلته 10 منح أراضي.

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