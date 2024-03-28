بعرض عالمي.. تامر حسني يُبهر جمهور نهائي كأس عاصمة مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني حفل ختام كأس العاصمة مصر، بين مصر وكرواتيا في ستاد العاصمة الإدارية الجديدة في نسخته الأولى.

وقدم تامر حسني، عددًا من أشهر أغانيه ومنها “يا تاعبني”، “بغير عليها”، “هرمون السعادة”، وغيرها وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ونشر تامر فيديو يتضمن مقتطفات من الحفل عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وعبّر عن سعادته باختياره لإحياء هذا الحدث قائلاً: “تشرفت بإحياء ختام بطولة كأس عاصمة مصر و بشكر كل الجهات المسؤله عن اظهار الاستاد بالشكل المشرف ده و كل التمنيات بالتوفيق لمنتخبنا الوطني العظيم”.

وحقق الفيديو تفاعلًا كبيراً من متابعي تامر حسني ومحبّيه الذين تركوا الكثير من التعليقات التي عبّرت عن إعجابهم بالعرض العالمي الذي قدّمه نجم الجيل على المسرح.

على صعيد آخر، ينشغل تامر حسني خلال الفترة الراهنة بالتحضير لعدّة أغنيات يخطط لطرحها خلال موسم الصيف المقبل.

وكان تامر قد أعلن قبل شهر رمضان المبارك عن طرح ألبومه الجديد “هورمون السعادة” بشكل كامل عبر كل المنصات الرقمية، ومنها “يوتيوب” وSpotify و”أنغامي”.