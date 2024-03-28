رغم المرض.. الملك تشارلز يشعر بإيجابية والأطباء متفائلون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد:بدأ القصر الملكي تحضير جدول المواعيد الصيفية للملك تشارلز، البالغ من العمر 75 عاماً، في ضوء الثقة الكبيرة بالعلاج المتطور الذي يتلقاه وتفاؤل الفريق الطبي الذي يشرف على وضعه.

يتجاوب الملك بشكل جيد مع العلاج بحسب ما أكد مصدر مقرب من القصر الملكي لمجلة PEOPLE، حيث أكد لهم: “الملك متفائل، والأطباء متفائلون.”

وأضاف المصدر أن الملك تشارلز لم يكن حتى الآن بعيداً كلياً عن أعماله بسبب العلاج، وأن قصر باكنغهام يخطط لـ”جدول أعمال صيفي”. ومع ذلك، لن يتعهد فريقه الملكي بأي التزامات وسيعتمد على “التوجيهات الطبية حينها”.

وفي الوقت الحالي، تم تقييد تحركات الملك والمشاركات الملكية بوجود أعداد قليلة من الأشخاص. ولكن في فصل الصيف عندما يتناقص خطر الأمراض المعدية عن طريق الهواء التي عادة ما تكثر في الشتاء، قد يتواجد الملك في العديد من الفعاليات التي تقام في الهواء الطلق – مثل مراسم “Trooping the Colour”، الاحتفال السنوي العام يبوم ميلاد الملك الذي سيقام في 15 يونيو.

كما أوضح المصدر للمجلة أنه من الممكن أن تحدث زيادة تدريجية في أعداد الأشخاص الذين يمكنه لقاؤهم في الأماكن المغلقة.

يسعى الملك تشارلز في معركته ضد مرض السرطان إلى الحفاظ على نشاطه الملكي ضمن أقصى حدود متاحة له وبمعنويات عالية، وبناءً عليه سيشارك في فعالية يوم الفصح برفقة زوجته الملكة كاميلا.

وقد أكد القصر الملكي يوم أمس الثلاثاء في 26 من مارس 2024 أن الملك تشارلز، الذي يخضع للعلاج من مرض السرطان، والملكة كاميلا؛ سيحضران الخدمة التقليدية الخاصة بيوم الفصح في كنيسة سانت جورج في قلعة ويندسور يوم الأحد المقبل، كما من المتوقع أيضاً حضور أفراد آخرين من العائلة المالكة.

من المتوقع أن تتضمن الفعالية أعداداً قليلة من الحضور على عكس الأعوام المنصرمة، وذلك بناءً على توجيهات الأطباء بتقليل عدد الأشخاص الذين ينبغي للملك تشارلز أن يتواصل معهم خلال رحلة علاجه.