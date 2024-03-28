ميرنا وليد - بيروت - تصدرت أغنية " فاحت رائحة البارود " للفنان الفلسطيني معن رباع خلال الأيام القليلة الماضية، على الرغم من مرور أشهر منذ ذلك الحين حيث تخطت الـ 14 مليون مشاهدة، وذلك بسبب استخدامه على نطاق واسع في مسلسل " ولاد بديعة " من إخراج المخرجة السورية رشا هشام شربتجي .
مسلسل "ولاد بديعة" من تأليف وكتابة علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج رشا شربتجي، ومن بطولة عدد من الممثلين، من بينهم: محمود نصر، سلافة معمار، سامر إسماعيل، يامن الحجلي وآخرين.
ولاقى منشورها اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أيدوها الرأي وعبروا عن اعجابهم ايضا بمسلسل "ولاد بديعة".
كانت هذه تفاصيل خبر أغنية " فاحت ريحة البارود " لـ معن رباع تتجاوز الـ 14 مليون مشاهدة .. والسبب مسلسل " ولاد بديعة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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