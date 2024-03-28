أغنية " فاحت ريحة البارود " لـ معن رباع تتجاوز الـ 14 مليون مشاهدة .. والسبب مسلسل " ولاد بديعة "

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت أغنية " فاحت رائحة البارود " للفنان الفلسطيني معن رباع خلال الأيام القليلة الماضية، على الرغم من مرور أشهر منذ ذلك الحين حيث تخطت الـ 14 مليون مشاهدة، وذلك بسبب استخدامه على نطاق واسع في مسلسل " ولاد بديعة " من إخراج المخرجة السورية رشا هشام شربتجي .



مسلسل "ولاد بديعة" من تأليف وكتابة علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج رشا شربتجي، ومن بطولة عدد من الممثلين، من بينهم: محمود نصر، سلافة معمار، سامر إسماعيل، يامن الحجلي وآخرين.

ولاقى منشورها اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أيدوها الرأي وعبروا عن اعجابهم ايضا بمسلسل "ولاد بديعة".

