إيزا غونزاليس تتنأق بإطلالة رائعة بالأبيض

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة العالمية إيزا غونزاليس بإطلالة رائعة في لندن، خلال العرض الافتتاحي لفيلمها الجديد "The Ministry of Ungentlemanly Warfare "، الذي تؤدي فيه دور البطولة إلى جانب عدد من الممثلين من بينهم هنري كافيل بطل أفلام سوبرمان وسلسلة أفلام الأبطال الخارقين.



وظهرت إيزا بإطلالة فاتنة، إذ ارتدت تنورة طويلة وواسعة مع ذيل طويل باللون الأبيض من نوع الساتان. واختارت غونزاليس مع التنورة قميص مكشوف الكتفين والظهر، بنفس اللون وبأزرار صغيرة، من نوع الساتان أيضاً.

وأكملت إيزا إطلالتها بربطة عنق على شكل فراشة معقودة حول ياقة القميص من تصميم "Suzie Turner Couture".

وتزينت غونزاليس بمجوهرات رائعة مرصعة بالالماس من "Cartier"، وانتعلت حذاء كعب عال من الجلد الأسود من "Aquazzura".

ومن الناحية الجمالية، اختارت إيزا تسريحة شعر بسيطة فتركت شعرها منسدلاً مع غرة جانبية، واختارت مكياجاً ناعماً أبرز ملامحها.