نور اللبنانية تقدم مشهد استعراضي فاتن في "جودر"

ميرنا وليد - بيروت - استعرضت الممثلة اللبنانية نور ، رقصة فاتنة، على أنغام موسيقية تراثية، وذلك ضمن أحداث مسلسل "جودر" الي يعرض حاليا خلال موسم دراما رمضان، والذي تجسد فيه نور شخصية شواهي، الساحرة الشريرة.



وتشكلت "شواهي" (نور اللبنانية) في هذا المشهد، في هيئة جارية، وارتدت ملابس راقصة بألوان مبهرة مع شعر كستنائي أحمر، ما زاد جاذبية للمشهد.

وقدمت نور الرقصة بأداء استعراضي ساحر، بهدف إغواء سالم "وليد فواز"، لاستدراجه إلى فخها من أجل الإيقاع بأخيه جودر "ياسر جلال".

ولفتت الأنظار بهذا المشهد الذي قامت به، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المشهد وأعربوا عن إعجابهم بأداء نور الرائع للمشهد الاستعراضي.

ومسلسل "جودر" من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، وبطولة عدد من الممثلين، من بينهم: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وغيرهم.