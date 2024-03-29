ريهام سعيد تحتفل بعيد ميلادها بحضور عدد من الفنانين والمشاهير

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بعيد ميلادها مبكراً، في حفل حضره عدد من المشاهير.



وحضر الحفل عدد من الفنانين والمشاهير ومنهم: نرمين الفقي، ونسرين أمين وسوسن بدر وإيهاب توفيق ومحمود عبد المغني، وماجد عبيد، وأحمد المصري، وغيرهم.

وشاركت الممثلة المصرية نرمين الفقي متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور وثقت أجواء الأحتفال، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "حبيبتي ريهام سعيد كل سنة وإنتي طيبة وسعيدة عقبال 100 سنة كان يوم جميل وجمعتي كل الأصحاب".

وعلى صعيد آخر، كانت ريهام سعيد قد اتخذت قرار الابتعاد عن الفن والاعلام، وأعلنت قرارها عبر حسابها الرسمي قائلة: "سأختفي لمدة طويلة حتى تعود ليا روحي ونفسي وطموحاتي، أشباه البشر كتير أوي وأنا زهقت من لعب دور الضحية، بس أنا فعلا بيتضحك عليه سهل أوي ومش عارفة أتعامل مع حد كله يالا نفسي وأنا محدش شاف مني غير كل خير.

وتابعت: "الفترة إلي فاتت مريت بحاجات كتيرة أوي وتعرضت للتشوية مش بس الشكل والسمعه كمان، قبل تشويه الشكل 8 سنين من تشويهي عشان أقع بحرب غريبة عشان ماشتغلش في الإعلام وفي التمثيل من مين معرفش".

وختمت: "تعبت خلاص من الحروب غير المبرره الناس شريره أوي أوي ليه ؟؟؟؟ تعبت من الغيرة والحقد تعبت. أحبيت وأخلصت في كل حاجة عملتها في حياتي مش حاسة أن دي النهاية حاسة أن جزائي مًوحود وموجود في الدنيا مش بس في الاخرة".

