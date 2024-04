شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الرفاعى الحلقة 19.. أحمد رزق يكشف أمر ميرنا جميل ويهدد أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة الذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، بكشف فاروق – أحمد رزق – أمر سامية – ميرنا جميل وأنها من طرف ياسين – أمير كرارة – حيث يتذكر أنه شاهدها عندما خطفه ياسين وقيده وجاءت هي وساعدته على المغادرة، ويحتجزها في المنزل حتى تكون طعم لجلب ياسين إلى المنزل.

فاروق يتصل بياسين من موبايل سامية ويهدده بأنه اذا لم يحضر خلال 24 ساعة سيقتل سامية ويؤكد ياسين أنه سيحضر، لانقاذها، ولكن الريس مهدى "حمدى هيكل" الذى يتواجد عنده ياسين في الصعيد للبحث عن الخادمة نسمة، يقرر مساعدة ياسين خاصة بعدما انقذه الأخير من كمين نصب له من منافسيه، وأكد الريس مهدى أنه سيذهب معه لمنزل فاروق بالقوة ويتصل برجاله في القاهرة لتجهيز الرجال والسلاح.

وشهدت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل بيت الرفاعى اتصال يحيى "تامر نبيل" بجمالات ولكنها لم ترد عليه، وتطلب من أختها رقية عدم إخبار يحيى وفاروق "أحمد رزق" أنهما مع ياسين حتى لا يبلغا عنه ويتم القبض عليه، وألا تنسى ما فعله فاروق معهم وتسببه في وفاة والدتهما.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.