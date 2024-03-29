شكرا لقرائتكم خبر عن إمبراطورية ميم الحلقة 19.. يحيى شاكر يقطع الاتصالات عن منزل مختار أبو المجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 19 من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث وكان منها محاولات رجل الأعمال يحيى شاكر التضييق على مختار أبو المجد ومضايقته بقطع شبكة المحمول عن منزله وقطع الاتصالات في منطقته بالمعادي لارغامه على البيع، كما شهدت الحلقة أغنية راب يقوم بأدائها مطرب يدعى كاجو تتعرف عليه مايا شقيقة مروان قبل بدء الحفل عن طريق كلبها زكي.

وكان من ضمن أحداث الشركة تهديد مادي لصديقتها نسمة بترك المنزل، وذلك بسبب كلام الجيران عن زيارة مروان لهما في المنزل، وشهدت الحلقة أيضا اعتذار حلا شيحة التي تجسد شخصية (مدام مي) علي سخافة زوجها كريم ( محمد محمود عبد العزيز )، ويسألها خالد النبوي، كيف كانت متزوجة من هذا الشخص .

وكانت قد بدأت الحلقة باقتحام محمد محمود عبد العزيز لمكتب مختار أبو المجد ( خالد النبوي ) ومحاولة الأول ارغام الثاني علي التصوير معه ، ولكن خالد النبوي يرفض بأدب ومع إلحاح محمد محمود عبد العزيز يضطر خالد النبوي لطرده وفريق عمله من مكتبه .

وشهدت أيضا زيارة من مروان أبو المجد ( نور النبوي ) لكلية الحقوق بجامعة القاهرة ليسأل عن الدكتور أحمد المتقدم للزواج من شقيقته ويؤكد له أن الأفضل أن يسمع منه ويسأل عنه بالاستماع منه شخصيا عن حياته وعن مستواه المادي والاجتماعي وطريقة تفكيره .

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي على قناة DMC ، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.