توم كروز يثير الجدل بعد الكشف عن سبب انفصاله عن حبيبته الروسية

ميرنا وليد - بيروت - تصدر سبب انفصال الممثل العالمي توم كروز عن حبيبته الروسية، إلسينا خيروفا، حديث المتابعينن وأثار ضجة كبيرة.
وفي التفاصيل، انفصل توم كروز عن إلسينا، بعد مقابلة مثيرة للجدل أجراها زوج إلسينا السابق، دميتري تسفيتكوف، كشف فيها تفاصيل عن زواجهما، ووجه تحذيرات لكروز، ما أثار قلق فريق العمل المحيط بالأخير.
وقال دميتري لكروز أن يبقي "عينيه ومحفظته مفتوحتين على مصراعيهما"، ما دفع كروز، بحسب ما يُعتقد، لإعادة تقييم علاقته معها.
وخلال المقابلة، كشف تسفيتكوف عن نمط حياة خيروفا الباذخ والإنفاق الكبير على الملابس والحقائب.
وقال أنه أنه أنفق أكثر من 12 مليون دولار على الملابس، ونحو 2.5 مليون دولار على حقائب اليد، إضافة إلى الخسائر المالية الفادحة التي تكبدها خلال الطلاق، وبلغت نحو 200 مليون دولار.
وقالت مصادر مقربة من كروز لموقع "pagesix " أن المقال أثار موجة من القلق داخل فريق الممثل العالمي.
وأضافت المصادر: "كروز منشغل في التصوير ولا يمكنه تقبل ذكر اسمه المتكرر في الصحافة. ولا التعامل مع الزوج السابق الذي لديه أشياء سيئة ليقولها كل بضعة أسابيع".
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