في مقطع فيديو متداول، صرّحت الفنانة ريم عبدالله بإجراءها لعدد من عمليات التجميل، مشيرة إلى أن هذه العمليات شائعة بين نجمات العالم.

وأعربت ريم عن استغرابها من إنكار بعض الفنانات لإجراء أي عمليات تجميل، مؤكدة على أن أغلب الممثلات خضعن لعمليات مشابهة.

وأوضحت ريم أنها لا ترغب في الخوض في نقاش حول شرعية عمليات التجميل، لكنها رغبت في التأكيد على انتشارها بشكل كبير بين الفنانات.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ريم عبدالله تجري عملية تجميل وتعلق: نجمات العالم يسوون تجميل تبوني ما أسوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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