شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 20 على قناة CBC وCBC دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل محارب الحلقة 20 بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

حضرت ناهد السباعى إلى قسم الشرطة في الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، لاستجوبها، عن طلاقها من محارب، وردت بأنه أجرى اتصالاً من رقم غريب، وطلبت من الطلاق ومن ثم طلقها.

وتركت منه فضالى زوجة المحامى حسام الجيوشى المنزل، واتصل بابنه وأبلغه بأنهم عند جدته، وذهب لها إلى منزل والدتها، وسألها عن سبب ترك منزلها، وشككت زوجته بأن أمواله فلوس حرام وليست حلال.



ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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