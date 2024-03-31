شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 20 .. كارولين عزمي تعترف لرياض الخولي بحبها للعوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت الأحداث خلال الحلقة العشرين من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، حيث انهارت أنغام - كارولين عزمي، بعدما لفق لها مازن - جلال الزكي، قضية تزوير الأموال، حتى توافق على الزواج منه، ودخل عليها عبد ربه - رياض الخولي، وهي تشكو لأمّها، وقالت له إنها لم تتزوجه مهما حصل، ولكن أجبرها هو على ذلك وقال لها إن هذا أمر، فاعترف له أنغام أنها تحب شخص آخر وهو عرب السوركي، وهنا صفعها عبد ربه بالقلم.

وشهدت الحلقة العشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، أحداث مثيرة، حيث وضع عرب السوركي، أحمد العوضي، يده علي أرض كان قد وضع مرزوق- عمر زهران يده عليها قبله، وعندما أعترضه رجالته ضربهم عرب وأرسلهم لمرزوق مقيدون، فقام مرزوق بإرسال رجالته لبيت عرب وقام بخطفه وضرب أمه.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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