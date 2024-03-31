شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن محمد يحيى يعلن وفاة والده ويطلب الدعاء له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الملحن محمد يحيي وفاة والده، حيث كتب عبر حسابه بموقع فيس بوك، البقاء لله والدي المهندس يحيى عيد عبد الجيد في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفرلك أسالكم بالدعاء.

وفي سياق مختلف يتعاون الملحن محمد يحيى لأول مرة في أغنية لبنانية مع النجمة إليسا بعد نجاحهما في عدد من الأغانى باللهجة المصرية، حيث انتهى من تسجيل أغنية من كلمات مازن ضاهر وتوزيع عمر صباغ وميكس وماستر إيرى بربر.

وأعرب الملحن محمد يحيي سعادته بالتعاون مع إليسا وقال في تصريحات لـ"الخليج 365": أتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور ودائمًا يوجد كيميا بيننا ودائما أقدم معها أحلى ألحاني وتحمل الأغنية عددًا من المفاجآت.

وتعاون الملحن محمد يحيي مع النجمة إليسا في عدد من الأغانى الناجحة والتي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور منها هنغني كمان وكمان، والعقد، وإلى كل اللى بيحبونى، ومكتوبة ليك، وأسعد واحدة، وقد الأيام وغيرها.

وكانت آخر أغانى محمد يحيي مع اليسا أغنية "العقد" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، في وتوزيع جلال حمداوي، وتقول كلماتها : بالعقد ده.. عقدتني.. والسلسلة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. اسمك مكتوب عليه.. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه.. خد اللي ليك ونفضها.. وعد اللي بيقول كلمة يطلع قدها.. مش بأنت جايب لي إيه.. وأي واحدة اسألها ده أكيد ردها .

وتعاون الملحن محمد يحيى في مشواره الغنائى مع عدد من النجوم منهم عمرو دياب ومحمد حماقى واليسا وجورج وسوف وتامر حسنى وراغب علامة وامال ماهر وتامر حسنى وبهاء سلطان وغيرهم.