شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 21.. شركاء الجنتل وشداد يهددونهما بالقتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الواحدة والعشرون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watch it، أحداثا مختلفة، حيث وصل شركاء الجنتل فى المخدرات لمنزل الأخير وأكدوا للجنتل وشداد وعنتر وسلوى خطاب وانتصار إنهم فى خلال 3 أيام إذا لم تعود المخدرات أو أموالهم سيقضون عليهم جميعا.

واشتكت فاتن شقيقة مصطفى شعبان لشقيقها من معاملة زوجها دياب لها، ولكن طمأنها شقيقها أنه ينوى السكن فى فيلا حتى يأخذ راحته وسوف يأخذها معه، تلميحًا وإشارة للأموال التى سيجنيها من بيع السمك.

وتحدث الجنتل مع المعلم على المخدرات، ولكن الأخير كأنه لم يعلم شيئًا عن المخدرات التى كانت فى سيارة السمك الخاصة بالمعلم.

وفى مفاجأة سأل شوقى بيه المعلم عن المخدرات ولكنه أنكر معرفته بشيء، وترك والمعلم وذهب، كما حاولت فاتن شقيقة المعلم ترك بيتها وطلبت الطلاق من زوجها دياب، ولكن الأخير حاول التهجم عليها، ولكن وصل المعلم فى الوقت المناسب وانقذ شثيقته.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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