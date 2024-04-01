شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز: أشكر المتحدة وكل القائمين على الحشاشين لخروجه بهذا الشكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان كريم عبد العزيز على توجيه الشكر إلى كل القائمين على مسلسل الحشاشين أثناء حلوله ضيفًا على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى قائلاً: "فخور بالتواجد بهذا العمل الضخم ومحظوظ به، وأشكر كل القائمين عليه بداية من الشركة المتحدة إلى شركة سينرجى وتامر مرسى وكل العاملين فيه من مؤلف مثل عبد الرحيم كمال إلى المخرج بيتر ميمى وكل ممثل وفرد عمل خلف الكاميرا ليخرج هذا المسلسل بهذا الشكل".

هذا ويحقق مسلسل الحشاشين نجاحًا كبيرًا خلال ماراثون دراما رمضان الحالي، وذلك بعدما تجاوز حدود مصر واستطاع الخروج إلى العالمية، حيث دار نقاش في القناة السويدية الأولى حول العمل حينما استعرضت صورًا من العمل التي أنتجته الشركة المتحدة هذا العام ويعرض على شاشاتها.

وهو ما بدا جليًا خلال بوست نشره الكاتب عبد الرحيم كمال مؤلف مسلسل الحشاشين عبر حسابه على موقع فيس بوك استعرض فيه صورة من القناة السويدية الأولى تتضمن مشهد لكريم عبد العزيز أثناء لعب شخصية حسن الصباح.