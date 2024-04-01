شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 21.. العوضي ينفى علاقة رياض الخولى بضربه أمام الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث المشوقة، حيث ادعى رجال عبد ربه - رياض الخولي، أن عرب قد تحرش بأخت إحداهما وضربه، ما جعلهم يضربونه ويأخذون حقه، وقال عبد ربه إنه ليس له علاقة بالمشاجرة بل كان يحاول الصلح بينهم، وعندما سأل الضابط عرب هل عبد ربه له دخل في هذه المشاجرة نفى عرب أي علاقة له، حتي عندما قرر أخوه علي - محمد أحمد ماهر، أن يحرر محضرًا ضد عبد ربه ورجاله رفض عرب وطلب الصلح.

وكانت قد كشفت الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، أحداث عديدة، فبعدما أنهال رجال عبد ربه- رياض الخولي، علي عرب السوركي- أحمد العوضي- بمجرد وصوله حي المغربلين، وكاد رباح- وليد فواز، أن يفقده عينه، وصلت الشرطة في نفس اللحظة، بعدما قدم أصدقاء عرب بلاغ وقاموا بالقبض علي عبد ربه ورجاله ورباح وكذلك عرب.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.



شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان



مسلسل حق عرب