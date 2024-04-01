شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 21 .. الجنتل ومنذر رياحنة فى صدمة كبيرة بسبب ضياع المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الواحدة والعشرون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watch it، أحداثًا مختلفة، حيث تحدث الجنتل مع المعلم على المخدرات، ولكن الأخير كأنه لم يعلم شيئًا عن المخدرات التى كانت فى سيارة السمك الخاصة بالمعلم.

وفى مفاجأة سأل شوقى بيه المعلم عن المخدرات ولكنه أنكر معرفته بشيء، وترك والمعلم وذهب، كما حاولت فاتن شقيقة المعلم ترك بيتها وطلبت الطلاق من زوجها دياب، ولكن الأخير حاول التهجم عليها، ولكن وصل المعلم فى الوقت المناسب وانقذ شثيقته.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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