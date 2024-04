شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 21.. أمير كرارة يقترب من الوصول إلى دليل براءته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة 21 من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة الذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، حيث يقرر ياسين "أمير كرارة" الذهاب إلى منزل عائلة نسمة "حنان فكرى" في المنيا الذى تم العثور عليه لمعرفة أي معلومات توصله لها، ويصل ياسين إلى المنزل ويسأل عن نسمة ويجد سيدة أمام المنزل وتخبره بأنها غادرت منذ أسبوعين ويظهر طفل ويطلب من ياسين فلوس مقابل ايصاله إلى أخته في المكان الذى تجلس فيه.

وخلال أحداث الحلقة تواصل جمالات "رحاب الجمل" التقرب من سعيد "محمد لطفى" والاهتمام به حيث تجهز له إفطارا وتخبره بأنها ستجهز له الغداء، وفى نفس الوقت يظهر الحاج عفيفى "صبرى عبد المنعم" ويخبر سعيد بأن المعلم نعمانى نصب عليه وحصل على المكن وكل شيء بعدما أمضاه على ورق بيع المصنع بدون علمه يذهب عفيفى وسعيد إلى نعمانى، ويهدده سعيد بأنه اذا لم يعيد كل شيء للمعلم عفيفى وياسين سيتم التعامل معه بالطريقة الخاصة به.

وبدأت الحلقة 21 من مسلسل بيت الرفاعى بمشهد المعلم بساطى "على الشامل" يرفع السلاح فى وجه ياسين "أمير كرارة" وفى نفس الوقت يدخل الريس مهدى "حمدى هيكل" برجاله واسلحته ويطلب تسليم ياسين الأول قبل البضاعة ثم الاثار، ويغادر ياسين ومهدى، وبخبره بأنه توصل إلى مكان أهل نمسة "حنان فكرى" ولكنها ليست موجودة هناك.

المشهد ينتقل الى منزل الرفاعى حيث فاروق "أحمد رزق" يصل إلى المنزل ويجد زوجته رقية "ملك قورة" في غرفتها ومغلقة الباب بالمفتاح، ليندهش فاروق من هذا التصرف ويتحدث معها في الأمر لتخبره بخوفها من والدته ناهد "عايدة رياض" في الوقت التي يكونا مع بعضهما في البيت، ولكن فاروق يطمئنها ويؤكد على ان لا أحد يستطيع الاقتراب منها تماماً.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.

