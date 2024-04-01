كريم عبد العزيز يكشف كواليس “الحشاشين” ويعلّق على جدل اللهجة العامية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي ضيفين على البرنامج الإذاعي “الراديو بيضحك” الذي تقدمه المذيعة فاطمة مصطفى على إذاعة الراديو 9090، حيث كشف كريم كواليس مسلسله “الحشاشين” وأصعب المشاهد، إضافة إلى رده على جدل تقديم المسلسل باللهجة العامية.

قال كريم عبد العزيز:

– نهاية مسلسل “الحشاشين” ستكون غير متوقعة للجمهور تمامًا، كما أوضح أن الجمهور خلط بين حبه كشخص، وحب شخصية حسن الصباح.

– مشهد قتل ابني في المسلسل كان فيه 80 إحساس، منها القسوة والأبوة، وكان لازم يبان الكِبر في شخصية حسن الصباح، وخطورة هذه الشخصية الضحكة في توقيت غلط هتوصل معنى تاني.

– ناس بتقول إنهم حبوا حسن الصباح وده مش صح، هما حابين شخص كريم عبد العزيز وحصل خلط، ده واحد بيقتل وبيدعي الدين، لو حبيتوه يبقى عندنا مشاكل، ولو المشاهد كرهه أنا مينفش أكره، ولو كرهته يبقى أعتذر عن المسلسل.

– لازم أصدق منطقه علشان أقدر أمثل الشر اللي الجمهور هيكرهه وكان لازم نعمل حسن الصباح الأصلي، وكان لازم يكون عنده كاريزما وقبول.

– بشكر فتحي عبد الوهاب، نجم كبير جدًا وكان نفسي أشتغل معاه من زمان، والشخصية بتموت في الحلقة 12، وفتحي شبه جه عملنا دور مهم جدًا تقل المسلسل والشخصية وممثل كبير جدًا.

– الشغل مع ممثل كبير ومثقف وفاهم في التاريخ والسياسة والفن ممتع.

– أول مرة نشتغل مع بعض.. استمتعت جدًا.. قلت له معلش على التأخير لأننا إحنا الاتنين على أرضية واحدة واستيعابنا للفن واحد واحترامنا للفن واحد واستيعابنا للآخر واحد.

– من وجهة نظري تقديم المسلسل باللهجة العامية هو الصح، لسبب بسيط، لما ننتج عمل بهذه الأهمية نقصد به حقبة تاريخية ولكن ليس بحذافيرها.. هو مش كتاب تاريخ هو مستوحى من التاريخ وهي دي الدراما.

– في 60 مصدر عن الحقبة دي، وفي الآخر كل واحد بيكوّن وجهة نظر، وأنا شايف إنه باللغة العامية المصرية الاختيار الأنسب، لأن هدف أي عمل إنه يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدين خصوصا الجيل الجديد، والعامّية سهلت توصيل المسلسل خاصة أن الأحداث قديمة والأسماء صعبة والحلقات دسمة فمطلوب تبسيطها.