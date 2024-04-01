طليقة يوسف الشريف تكشف كواليس تعاونهما في رمضان المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقاء لها مع برنامج “عرب وود” كشفت المؤلفة إنجي علاء عن كواليس تعاونها مع طليقها الفنان يوسف الشريف في رمضان المقبل 2025، من خلال مسلسل “الراكون” مؤكدة أنهما بدآ بالفعل في التحضير للمسلسل ليكون جاهزًا للعرض في رمضان، وهو أول عمل يجمع بينهما بعد إعلان الطلاق، مؤكدة أن العلاقة مستمرة بينهما في العمل.

وقالت إنجى: “عملت مجهود كبير في المسلسل بقالي سنتين كان بيتكتب أخد وقته أوي في الكتابة والتحضير، إحنا بنحضر معايا المخرج ماندو العدل وسعيدة بالشغل معاه ويوسف الشريف عامل فيه مجهود كبير ووصلنا إنه إن شاء الله رمضان اللي جاي”.

وأضافت: “إحنا اشتغلنا أكتر من 12 عمل مع بعض في عشرة شغل كبيرة وطويلة جدًا ملهاش أي علاقة بالحاجات الشخصية إحنا متعودين على الشغل مع بعض جدًا دا شيء طبيعي مفيش أي مشاكل والعلاقة الشخصية بيننا كويسة جدًا”.

وكانت إنجي علاء قد فاجأت جمهورها وجمهور يوسف الشريف بإعلان انفصالهما بشكل رسمي بعد زواج دام لمدة 14 عامًا، ونشرت تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “X”، قالت فيها: “قدّر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرًا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف إني طول فترة زواجنا ما شوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء”.