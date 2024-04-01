كيت ميدلتون الغائبة الحاضرة.. ما حقيقة تواجدها بين الجمهور في قدّاس الفصح؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم غيابها عن قدّاس الفصح أمس الأحد، في كنيسة وندسور بسبب تلقيها العلاج الكيماوي، كانت الأميرة كيت ميدلتون حاضرة بقوة من خلال سؤال المواطنين والجماهير الذين اصطفوا في الشارع للترحيب بالملك تشارلز الثالث، متمنين لها الشفاء.

وحرص الملك البريطاني على التعامل وفقاً للعادات والتقاليد، وحيّا الحاضرين خلال جولة غير مخطّط لها مع زوجته كاميلا، وسارا معاً بعد القداس، في أول ظهور علني لتشارلز في حدث مَلكي منذ تشخيص إصابته بالسرطان في شباط (فبراير) هذا العام.

وخلال مصافحة العاهل البريطاني للمواطنين، فوجئ بمجسّمين كبيرين، الأول لشكله والآخر لأميرة ويلز في إحدى المناسبات الرسمية، ظهرت فيه وهي ترتدي فستاناً أحمر وتبدو في صحة جيدة، وحرص المواطنون على مصافحة تشارلز (75 عاماً)، وشجّعوه ليبقى قوياً وهنّأوه بعيد القيامة. وقال الملك: “أنتم شجعان للغاية للوقوف هنا في الخارج في هذا البرد”.

إلى ذلك، أكدت صحيفة T&C أن عائلة ويلز لم تحضر قداس عيد الفصح هذا العام، لأن أمير وأميرة ويلز سيقضيان عطلة عيد الفصح بأجواء خاصة في قصر أمنر، في ساندرينغهام مع أطفالهما الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

يُذكر أن زوجة ولي العهد الأمير وليام لم تحضر القداس لرغبتها في الخصوصية وتلقي علاجها من مرض السرطان بعيداً من ضحيح الإعلام، وقد أعلن القصر الملكي أنه لن يشارك أي تفاصيل إضافية حول تشخيص إصابة كيت بالسرطان، أو نوع السرطان الذي تعاني منه. وقال متحدّث باسم القصر: “لن نشارك أي معلومات طبّية خاصة أخرى. للأميرة الحق في الخصوصية الطبية، كما نفعل جميعاً”.