“العتاولة” يتصدّر قائمة الأكثر مشاهدة على مستوى العالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، قائمة أفضل مسلسلات 2024 على منصة شاهد لشهر مارس على مستوى العالم، خلال موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024.

واستطاع مسلسل “العتاولة” أن يتصدر قائمة منصة “شاهد” لشهر مارس على مستوى العالم، وذلك بعد تفوقه على العديد من المسلسلات العربية والتركية أيضا بـ134 نقطة.

فيما اكتسح المسلسل أيضا خلال الفترة الماضية وحقق أرقاما قوية على موقع “تيك توك”، حيث وصل إلى 515 مليون مشاهدة، وذلك بجانب تصدر المسلسل مؤشرات البحث على “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ15 يوما في شهر رمضان.

ونال المسلسل إعجاب الجمهور نظرًا لأنه يحكي قصة شعبية يمكن أن تشاهد مثلها في الحياة اليومية البسيطة، كون خضر (طارق لطفي)، ونصار (أحمد السقا)، ثنائي مميز خلال أحداث حلقات مسلسل العتاولة، جعل الجمهور يسترجع ذكريات تعاونهم معا فى أحداث، فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية 1998، وأيضا فيلم عن العشق و الهوى 2006، وحققا نجاحا كبيرا ليتكرر النجاح مرة أخري تحت مظلة العتاولة.

وتم طرح بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنها الأغنية الدعائية للمسلسل والتي غناها أبطال العمل تحت اسم “مهرجان العتاولة”، وأيضًا أغنية “قنبلة الجيل” التي قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء إحدى الحلقات.

المسلسل تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباعًا خاصة وأسلوبًا في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار هو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطاً في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

يذكر أن مسلسل “العتاولة” بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الأتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.