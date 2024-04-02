إسعاد يونس تكشف تفاصيل علاقتها بضرّتها شريهان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خاضت الفنانة المصرية إسعاد يونس في مرّة نادرة، في تفاصيل علاقتها مع ضرّتها ومواطنتها شريهان، مؤكّدةً أنّ الأمور الطيبة بينهما استثناء سببه زوجهما رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة.

وقالت خلال استضافتها في برنامج “بيغ تايم بودكاست” من تقديم الإعلامي المصري عمرو أديب والفنانة السوريّة أصالة نصري: “هو قرار، إن فيه أولاداً بيحملوا نفس الجينات ونفس الدم، بالتالي انتهت أي حاجة بيني وبينها كامرأتين.. احنا أمهات، هي أم ولادي وأنا أم ولادها، وأنا بحبها جداً حقيقي، ونقطة التحول في علاقتي مع شريهان كانت لحظة ولادة ابنتها الأخيرة “لولوة”.

وأوضحت: “لو كان رجلاً آخر غير علاء لكانت علاقتنا سيئة”، واصفةً إيّاه بـ”برنس، عظيم وأنبل الرجال”. وأشارت الفنانة يونس إلى أنّها تعيش أجمل مراحل حياتها في سن الـ74، لا سيما أنّها جّدة 3 أحفاد: هانيا (8 سنوات)، وعلاء (5 سنوات) وآيلا (3 سنوات)، من ولديها عمر ونورهان.

وأكّدت أنّها حتى الآن لا تستطيع تقبّل المنطق في الموت، مشيرةً إلى أنّها لم تستوعب حتى اللحظة وفاة زميلها سمير غانم.