ياسر جلال يخوض معركة ملحمية في “جودر – ألف ليلة وليلة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل مسلسل «جودر – ألف ليلة وليلة»، الذي يعرض على شبكة قنوات أبوظبي، خلال الموسم الرمضاني الحالي، جذب اهتمام المشاهدين، حيث يلاقي العمل المأخوذ من قصة «شهريار وشهرزاد» الشهيرة، تفاعلاً كبيراً بين جمهور المسلسلات الرمضانية، بالنظر للقصة المشوقة التي يرويها المسلسل، فضلاً عن ضخامة الديكورات وطريقة التصوير، الذي جعلت من المسلسل حكاية مشوقة يحرص الجمهور على متابعة أحداثها حتى النهاية.

ومع تطور الأحداث، تحاول الساحرة «شواهي»، الجنية الشيطانية الشريرة التي تؤديها ببراعة النجمة نور اللبنانية، للمرة الثانية السيطرة على «جودر» الذي يؤدي شخصيته ببراعة النجم المصري ياسر جلال، حيث تدور معركة ملحمية بين «شواهي» وبين «سعدون» وأتباعه، حيث تصل «شواهي» برفقة تنينها المجنح، إلى سطح سفينة «سعدون» الصياد، وهي السفينة التي تحمل «جودر» في رحلته للتجارة والبحث عن رزقه، وعندما تهبط «شواهي» على السفينة، تندلع معركة عنيفة ونارية بينها وبين طاقم السفينة، حيث تستخدم الساحرة قواها الخارقة للطبيعة في محاولة لإحراق السفينة والسيطرة على «جودر».

يصل المسلسل قمة التشويق، عندما ينجح «جودر» بالهرب من «شواهي»، على الرغم من قوتها وجبروتها وخفتها، وهو ما يشوق جمهور المسلسل لمتابعة أحداثه المقبلة، ومعرفة مصيره، خاصة في ظل إصرار الجنية الشريرة بالسيطرة عليه وخطفها، وضمه إلى مملكتها.

وتتلخص حكاية المسلسل، في تقديمها درامياً، للمهمة التي حملتها «شهرزاد» على عاتقها، وهي تتويب «شهريار» بطابعه الدموي، فتنقله من قيود المعيش إلى فضاء الحواديت. والحدوتة التي يناقشها المسلسل، هي حدوتة «جودر المصري» الذي عقد مقاديره للقيام بمهمة كونية كبرى.

ويقدم جلال «حكاية جودر الصياد»، التي تحكي عن جودر بن التاجر عمر، وما حدث له و لأخويه (يقدم شخصيتي شقيقا جودر في المسلسل وليد فواز وياسر الطوبجي)، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيداً في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

ويجمع المسلسل، النجوم ياسر جلال، ونور اللبنانية، وياسمين رئيس، في محور الحكاية الرئيسي، إلى جانب النجوم: أحمد فتحي، وهنادي مهنى، ووفاء عامر، وعبدالعزيز مخيون، وأشرف زكي، ووليد فواز، وياسر الطوبجي، وعمرو عبد الجليل، وتارا عماد، وعايدة رياض، ومحمود البزاوي، الذي ينسجون من سيناريو الأحداث الذي كتبها أنور عبد المغيث واخرجها اسلام خيري، تفاصيل مشوقة شديدة الدهشة.