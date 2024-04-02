شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 24.. هل وضعت رانيا الخواجة السم في العصير لعصام السقا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهت الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، باتفاق جلال- رشدي الشامي، مع غادة السكرتيرة- رانيا الخواجة، على قتل طارق- عصام السقا، وطلب منها أن تضع له السم في العصير، وبالفعل ذهبت غادة لبيت طارق وقدمت له كوب امن العصير، فهل وضعت غادة السم بالفعل لطارق ، هذا ما سيتضح خلال أحداث الحلقة الرابعة والعشرين.

فبعد أن فشلت خطة جلال- رشدي الشامي، خلال أحداث الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، فى محاولته إقناع صدفة بتقديم بلاغ ضد طارق- عصام السقا، حتي يسترد نقوده، طلب من غادة السكرتيرة- رانيا الخواجة، وعرض عليها ملايين الجنيهات مقابل أن تقتل طارق- عصام السقا، بأن تضع له السم في العصير.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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