18 صورة.. مدين يجمع نجوم الفن في حفل إفطار بمنزله



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرص الملحن مدين، على دعوة أصدقائه في الموسيقى والتمثيل في حفل إفطار أقامه بمنزله.

وشهد الحفل حضور: تامر عاشور، أبو، أحمد جمال، أحمد بتشان، أحمد زاهر، ليلى زاهر، هشام جمال محمد جمعة، توما وأحمد إبراهيم، أحمد عادل، وسام عبدالمنعم، ومهندس الصوت والمنتج هاني محروس، محمد جابر، محمد حامد، وإسلام إسماعيل، والشعراء بهاء الدين محمد، تامر حسين، وخالد تاج الدين، والمطربة مي فاروق وخطيبها محمد العمروسي، والصحفية نور طلعت.

وغنى مدين، بعد الإفطار عددا كبيرا من الأغاني بمشاركة تامر عاشور، ومي فاروق، تامر حسين وأحمد إبراهيم، وذلك في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

جدير بالذكر أن مدين، قام بوضع لحن أغنية "الكلمة الحلوة" للهضبة عمرو دياب، و"يا حظ" تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو" للفنانة مي عمر، بصوت النجمة أصالة، كما قدم في شهر رمضان 2024 إعلان بصوته لصالح إحدى الشركات العقارية.