صوفينار تنفي شائعة اعتزالها الرقص: أنا لسه صغيرة وهاموت على المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نفت الراقصة الأرمينية صوفينار - صافيناز، ما تردد الفترة الأخيرة من أنباء تشير إلى اعتزالها الرقص الشرقي.

ونشرت فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، قالت فيه "هالو يا حلوين وحشتوني أوي بقولكم إيه من يومين تلاتة فيه أخبار كدب إن صوفينار تعتزل الرقص، هو أنا قلت من بوقي إني أنا هعتزل رقص".

وتابعت "مين كدابين دول، نفسي أعرف مين بتحلم أن صوفينار تعتزل الرقص، أنا هاموت على المسرح، متحلميش أنا لسه صغنن وحلو.. قمر".

صافيناز راقصة أرمينية من أصل روسي، ولدت في 20 ديسمبر 1983، كانت تعمل في البداية كراقصة باليه، ثم اتجهت للرقص الشرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة "دلع"، لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهي ترقص في أغنية فيلم "القشاش" الذي عرض في عيد الأضحى في عام 2013، ثم توالت أعمالها.