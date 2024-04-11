خاص- مي عز الدين باطلالة خاطفة مع محمد إمام…وهكذا ودّع مسلسل “كوبرا” جمهوره

خطفت الممثلة المصرية، مي عز الدين، الأنظار بعد ظهورها كضيفة شرف في المشهد الاخير من الحلقة الأخيرة من مسلسل “كوبرا” بطولة الممثل محمد إمام والذي عُرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان ٢٠٢٤.

ظهرت “عز الدين” خلال الحلقة بإطلالة خاطفة، حيث جسّدت دور حبيبة كوبرا (محمد إمام) القديمة التي تظهر فجأة في الصحراء لمساعدته في التخطيط للهروب معًا بعد عملية احتيال وسرقة من خلال جوازات سفر مزوّرة وبدت مي شعبية ولعوب بشعرها الاشقر واحمر الشفاه الاحمر وثيابها الجريئة في مشهد صادم ولكن خفيف الظل لمي التي اضافت بعض الالوان على المشهد الاخير من المسلسل.

من ناحية أخرى نجح مسلسل “كوبرا” في امتاع الجمهور بمسلسل درامي كوميدي سلّط الضوء على علي(محمد امام) الملقّب بكوبرا الخارج حديثاً من السجن، فيتورّط على الفور مع بعض مروّجي المخدرات ليسطو على احد البنوك ويسرق المال و”هارد ديسك” يتبين انه يتضمّن فضائح جنسية لرجال اعمال واغتصاب لفتيات قاصرات في دار للايتام يملكها احدهم، الا ان احد رجال العصابة يصيب احد رجال الامن عن طريق الخطأ ويتّهم كوبرا الذي يتوارى عن الانظار بعد ان احتفظ بالمال المسروق فيقرر لاحقاً التعاون مع الشرطة من اجل القاء القبض على رجال الاعمال النافذين ومروّجي المخدرات. وبعد ان يفي علي بوعوده، يسلّم نفسه للشرطة قبل ان يهرب من السجن بعد فترة من الزمن ويغادر البلاد مع المال بمساعدة مي عزالدين.

في نفس السياق، علّقت “عز الدين” بشأن مشاركتها في العمل عبر صفحتها على إنستغرام، إذ نشرت بعد اللقطات من اطلالتها على انغام أغنية شارة المسلسل “ابن اللعيبة” (غناء بهاء سلطان)، وكتبت متوجّهة بتعليقها الى محمد إمام :” كنت (واحشني) ألف مبروك يا كوبرا وأحلى عيد على عشرة العمر، وكل سنة وانتم طيبين”.

من جانبه، نشر محمد إمام صورة تجمعه مع مي وكتب: “عشرة العمر ووجه السعد .. نجمة النجمات مي عز الدين… احلى قفلة للمسلسل .. سعيد جداً بك وكان واحشني الشغل معك .. شكراً على جمالك و حلاوتك”.

نذكر ان إطلالة “مي” الخاطفة في المسلسل حازت على العديد من الإشادات من جمهورها، الذين طالبوها بعدم الغياب عن الشاشة لفترة طويلة، مشيدين بأدائها وبالكيمياء التي تجمع بينها وبين محمد إمام منذ مشاركتهما معاً في مسلسل “دلع بنات” الذي عرض في العام ٢٠١٤.

نذكر أيضاً أن مي عز الدين غابت عن الموسم الرمضاني ٢٠٢٤، بعد أن قدّمت في العام الفائت مسلسل “سوق الكانتو” الذي شاركها بطولته أمير كرارة فتحي عبد الوهاب، تأليف هاني سرحان واخراج حسين المنباوي.

أما آخر أعمال مي عز الدين على خشبة المسرح كانت مسرحية “زواج إصطناعي” التي قدّمتها ضمن فعاليات موسم الرياض.