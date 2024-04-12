أكرم حسني يوجه رسالة لإسعاد يونس في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

هنأ الفنان أكرم حسني، الفنانة والإعلامية إسعاد يونس بمناسبة عيد ميلادها وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

ونشر أكرم، صورة تجمعهما عبر حسابه، وعلق: "كل سنة وأنتي الأجمل والأرقى يا صاحبة السعادة".

يذكر أن، أكرم حسني شارك في سباق دراما رمضان ٢٠٢٤ بمسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعى.

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