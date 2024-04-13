بالصور- التركية سيريناي ساريكايا مُكرَّمة في نيويورك

خطفت سيريناي ساريكايا، النجمة التركية التي تُعدّ من أكثر ممثلات جيلها إثارة للإعجاب في تركيا، الأنظار في نيويورك خلال حضورها حفل لمجلة GQ بنسختها الأميركية.

أبهرت سيريناي ساريكايا، الحضور بفستانها الأسود الطويل الذي تضمّن فتحة عميقة عند منطقة الصدر، حيث وُصفت اطلالتها بالجريئة جدًا.

حصدت بطلة مسلسل “العائلة” جائزة ضمن فئة “جوائز الإبداع العالمي جي كيو”. وقد جمع الحفل، الذي أداره ويل ويلش، مدير التحرير العالمي للمجلة بنسختها الأميركية بالاضافة الى مبدعين رائدين في عدّة مجالات كالفن وتصميم الأزياء والابتكار.

التقت الممثلة الجميلة بأسماء شهيرة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك سائق الفورمولا١” الشهير لويس هاميلتون.

الجدير ذكره أن سيريناي ساريكايا كانت قد تواجدت الشهر الفائت في كوريا حيث لبّت دعوة دار مجوهرات “بولغاري” بصفتها سفيرة لهذه العلامة الشهيرة لحضور الحفل الذي اقيم بحضور نخبة كبيرة من الوجوه المعروفة.

على صعيد آخر، كشف مصدر لمجلة “غازيت” ان سيريناي ساريكايا دخلت ضمن قائمة أكثر النجوم الاتراك ثراءً بثروة قدّرت بـ ٦ ملايين دولار اميركي كما دخل ضمن القائمة كيفانش تاتيلتوغ بـ ١٥ مليون دولار، ميريام اوزلي بـ ١٠ مليون دولار، جان يامان بـ ١٠ مليون دولار وهاندا ارتشيل بـ ٨ مليون دولار.