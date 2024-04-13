هكذا احتفلت نبيلة عبيد بمشاركة فيلم "نورة" بمهرجان كان السينمائي الـ 77

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الفنانة نبيلة عبيد، على اختيار الفيلم السعودي "نورة" للمشاركة بمهرجان كان السينمائي بدورته الـ 77 هذا العام.

وكتبت نبيلة، عبر حسابها على إنستجرام: "سعيدة جدا بالانجاز غير المسبوق بوصول الفيلم السعودي (نورة) المدعوم من قبل صندوق البحر الأحمر التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، إلى القائمة الرسمية في الدورة السابعة والسبعين من مهرجان كان السينمائي ضمن قسم عروض (نظرة ما) ليصبح بذلك أول فيلمٍ سعودي يحقق هذا الإنجاز، عاكسا تطورًا ملحوظًا على الساحة السينمائية العالمية".

وأضافت: "مبروك مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. مبروك الصديق العزيز محمد التركي، ومبروك لأسرة الفيلم على هذا الإنجاز الرائع..

مساكم ورد وكحك العيد".

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام والتي تقام في الفترة من 15-24 مايو المقبل، عن قائمتها الرسمية للأعمال السينمائية المشاركة بالفعاليات هذا العام سواء في المسابقة الرسمية أو خارجها وشهدت تنوعًا ما بين الدراما والكوميديا والأكشن لأبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.

ولأول مرة ستشارك المملكة العربية السعودية بفيلم الدراما "نورة" ضمن مسابقة "نظرة ما".

فيلم "نورة" هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج وكاتب الأفلام السعودي توفيق الزايدي، تدور أحداث الفيلم في إطار درامي بفترة التسعينيات بالمملكة العربية السعودية حول "نورة" التي تعيش في إحدي القري النائية وتتغير حياتها عندما يصل أحد الأشخاص الذي يعيد إثارة شغفها بالفن.

يشارك ببطولة الفيلم الممثل السعودي يعقوب الفرحان، الممثلة ماريا بحراوي، الممثل عبد الله السدحان، تأليف توفيق الزايدي بالتعاون مع الممثل وكاتب السيناريو الاسكتلندي ستيفن ستراكان، وإخراج توفيق الزايدي.

99999999999

اقرأ أيضا:

ماذا قالت إلهام شاهين عن مسلسل الحشاشين بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة؟