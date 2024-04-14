إليسا أنيقة للغاية بفستان أسود.. وهكذا نسقتها

ميرنا وليد - بيروت - إختارت الفنانة اللبنانية إليسا إطلالة أنيقة للغاية خلال حفلها الأخير الذي أحيته ليلة أمس في الولايات المتحدة الأميركية.

وقد إرتدت إليسا فستاناً باللون الأسود، طويل وضيق، بأكمام طويلة وشق عالي على أحد الساقين، كما زين بتطريز وشك مميز عند الصدر.

ومن الناحية الجمالية، تركت إليسا شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم للغاية، أبرز جمالها.

وقد أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلاً ناجحاً في الولايات المتحدة الأميركية وقدمت فيه باقة من أجمل أعمالها التي حققت نجاحات عديدة على مدار مسيرتها اللافتة. وتفاعل الجمهور مع إليسا خصوصاً عندما غنت أجدد أعمالها وهي أغنية "كلو وهم".

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