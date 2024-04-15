نبيل الحلفاوي يعلق على تشكيل "الأهلي" أمام "الزمالك" في مباراة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تشكيل فريق النادي الأهلي في مباراته مساء اليوم الاثنين ضد فريق نادي الزمالك التي تقام ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز المقامة على ستاد القاهرة الدولي.

ونشر "الحلفاوي" تعليقا على تشكيل النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" قائلا: "خط هجوم جديد نوفي، يوحي بتحفظ دفاعي واعتماد على العرضيات، الأوراق الرابحة المتاحة على الدكة، مما يستدعي ألا تتأخر التغييرات إلى توقيته التقليدي، خط هجوم لا يغتفر معه التأخر في الدفع بالأوراق الرابحة".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي، ودائماً ما ينشر تغريدات عبر حسابه "x" يقوم خلالها بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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