بالحجاب… روجينا وابنتها تحتفلان بعيد ميلادهما أثناء العمرة في السعودية| شاهد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 أبريل 2024 02:18 مساءً - تتواجد الفنانة روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي وابنتيهما مايا ومريم في المملكة العربية السعودية منذ نهاية شهر رمضان، قاموا بأداء العمرة ومشاركة متابعيهم بصورهم من الحرم المكي.

واحتفل الفنان أشرف زكي بعيد ميلاد زوجته روجينا وابنتهما مريم.

روجينا تحتفل بعيد ميلادها مع أسرتها في السعودية

ونشرت روجينا فيديو من الاحتفال بعيد ميلادها وعيد ميلاد ابنتها مريم، وأوضحت أنهم يتواجدون في المدينة المنورة، وظهرت روجينا وابنتيها بالحجاب.

وكتبت روجينا تعليقا على الفيديو: “أحلى مفاجأة من أشرف عيد ميلادى أنا ومريم فى المدينة المنورة يارب دايما، شكرا ياحبيبى يارب العمر كله وإحنا فى ستر وصحة وسعادة والبنات فى أحسن حال”.

روجينا وأشرف زكي وابنتيهما مايا ومريم

بدايات روجينا الفنية

حصلت على بكالوريوس «المعهد العالي للفنون المسرحية»، وأثناء دراستها فيه مع مطلع تسعينيات القرن العشرين بدأت أول الخطوات الفنية خلال المشاركات الصغيرة بالأعمال التلفزيونية، إلا إنها ظهرت بقوة من خلال مسلسل «العائلة» عام 1994، استطاعت الحصول على أدوار البطولة في الأعمال التلفزيونية على مدى عشرون عامًا وأكثر ومازالت.

أعمالها الدرامية

شاركت روجينا في العديد من الأعمال الفنية على صعيد الدراما وابتدأت العمل عام 1992م.

أول أعمالها كان كل من مسلسل “المستخبي” ، “العائلة” عام 1994م ، “حكايات زوج معاصر” عام 2003م.

شاركت روجينا في مسلسل “ليالي الحلمية” في الجزء الخامس بدور ابنة جلال شهاب، تميزت بدورها الرائع إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق في المسلسل المصري “مع سبق الإصرار” بدرو إجلال، وبرعت أيضا في مسلسل حكاية حياة مع الفنانة غادة عبد الرازق، وأيضا عملها في رمضان السابق مع محمد رمضان والذي اشتهرت به بكلمة ” يا عمري “، ويذكر أن أخر أعمالها مسلسل ” ستهم” الذي يعرض في دراما رمضان 2023.

أعمالها السينمائية

كان لها على صعيد السينما عدة مشاركات منها “المصير” و “محترم إلا ربع”.

حياتها الشخصية

تزوجت وهي بسن صغير من أستاذها بالمعهد الممثل والمخرج أشرف زكي، وهو شقيق الممثلة ماجدة زكي، ولديهما ابنتان هن مايا ,مريم.

أحدث أعمالها في رمضان 2024

يذكر أن روجينا شاركت في رمضان 2024 بمسلسل “سر إلهي” عرض في النصف الأول من الشهر الكريم، وشاركتها فيه ابنتها مريم.

مسلسل “سر إلهي”، بطولة روجينا، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين، وتكون من 15 حقة.

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