شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج عن شخصية صدفة: مبسوطة بحالة الجدل الكبيرة عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة ريهام حجاج، فى مداخلة هاتفية فى برنامج الحياة اليوم، للإعلامية لبنى عسل، عن شخصيتها فى مسلسل صدفة الذى عرض ضمن السباق الرمضاني الماضى، وحقق نجاحا كبيرا، وقالت "أنا مبسوطة بحالة الجدل الكبيرة اللى حققتها شخصية صدفة، صدفة شخصية غير سوية بسبب نشأتها".

وأضافت ريهام حجاج "بنقول لكل الناس ما ترموش عيالكم علشان ما يطلعش طفل عنده اضطراب نفسي زي صدفة، حد ردود فعله غلط وما عندوش توازن، أو هيطلع حد زى راندا أو زى على اللى باباه دخل السجن وطلع مجرم"، وتابعت "فى رسالة مهمة جدا بنقولها هى إنك ما ينفعش تختار ولادك، لازم نربى عيالنا ونهتم بيهم".

واختتمت ريهام حجاج حديثها قائلة "ما خوفتش من الدور في المسلسل وتحمست وكنت مبسوطة أوي ومستمعة بالتمثيل، كنت مبسوطة أوي بالشخصية دي".

مسلسل صدفة عرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.