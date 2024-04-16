حسن أبو الروس يكشف لـ"الخليج 365" قدوته من الزمن الجميل: شيخ التنوع الفني

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم حسن أبو الروس خلال تصريحات لـ"الخليج 365" عن قدوته من نجوم الزمن الجميل، مشيراً " شيخ التنوع الفني".

تحدث حسن أبو الروس خلال تصريحات لـ"الخليج 365" عن قدوته مِن نجوم الزمن الجميل، قائلاً: "الفنان أحمد زكي لأني أحب دائمًا التنويع في الأدوارالتي أقدمها، ويراني الجمهور دائما بشخصيات جديدة ، واهم من تفوق في تحقيق ذلك هو النجم الكبير أحمد زكي ، فهو بالنسبة لي "شيخ التنوع الفني".

أحمد زكي

كشف حسن أبوالروس خلال تصريحاته لـ"الخليج 365" عن فكرة أغنية حرة يا فلسطين وعلاقة الفنان شعبان عبدالرحيم بها، فائلاً: "كتبت كلمات الأغنية خلال دراستى بالجامعة منذ 17 عاماً، حيث كان لدى اصدقاء فلسطينيون وكنت أرى معاناتهم وأتعايش معهم آلامهم بقتل وإصابة أسرهم، فقمت بغناء "حرة يا فلسطين" بحفلات الجامعة وكان فيها أسماؤهم دعماً لهم، ولكن بعد سنوات عديدة تجدد المشهد المؤلم مرة أخرى منذ طوفان الأقصى حتى الآن، لذلك قررت إعادة تقديمها تضامناً معهم، كما أن أغنية حرة يا فلسطين، بالنسبة لى، ليست مجرد عمل غنائى يدعم القضية الفلسطينية فقط ولكنها مشروع، هدفى منه التبرع بكامل أرباحها لصالح شعب غزة، واستخدمت كوبليه "شعبان عبدالرحيم" الشهير "بكره إسرائيل"، لأنى أحبه كثيراً ورسالته كانت واضحة وصريحة لذلك استعنت به.

حسن أبو الروس

آخر أعمال حسن أبوالروس

حقق حسن أبو الروس، نجاحا كبيرا من خلال شخصية عز في مسلسل حالة خاصة، الذي عرض موخراً، وضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: طه دسوقي، غادة عادل، هاجر السراج، وئام مجدي، علي السبع، أحمد طارق، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.

مسلسل حالة خاصة

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول نديم شخص مصاب بالتوحد ويريد أن يعمل محامي في مكتب محاماة كبير، وبالفعل يعمل في مكتب أماني النجار ـ غادة عادل، وخلال الأحداث يحب رام الله ـ هاجر السراج، وتتطور الأحداث بعد ذلك.