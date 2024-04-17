“موسم الرياض” شريكًا رسميًا لبطولة العالم للسنوكر… و”ماستر العالم” يعود بالكرة الذهبية

أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، اليوم عن شراكة جديدة مع الجولة العالمية للسنوكر والتي سينتج عنها المزيد من المباريات لعشاق السنوكر والمشجعين الجدد في الشرق الأوسط، وذلك بعد توقيع اتفاقية بين “موسم الرياض” والجولة العالمية للسنوكر اليوم في العاصمة البريطانية لندن، كما أعلن معاليه عن إقامة بطولة “ماستر العالم في السنوكر” في “موسم الرياض” بمفهوم الكرة الذهبية، والتي تُعرف باسم “كرة موسم الرياض”، حيث تمنح الكرة الذهبية اللاعبين فرصة تسجيل رقم قياسي عالمي يبلغ ١٦٧ إذا سُجّلت في نهاية الحد الأقصى للكسر ١٤٧؛ لزيادة التشويق والحماس بين اللاعبين، حيث ستبلغ جائزة الحد الأقصى لكسر ١٦٧ مليون دولار.

وكشف معالي المستشار في هذا الصدد عن عقد اتفاقية “سفير” لثلاث سنوات مع اللاعب الإنجليزي روني أوسوليفان المصنف الأول عالميًا في لعبة السنوكر، حيث تتضمن هذه الاتفاقية لعب أوسوليفان في جميع مسابقات الجولة العالمية للسنوكر في السعودية، إضافةً إلى قيامه بزيارات متعددة للمملكة لتدريب المواهب الجديدة ورعايتها.

وبهذه المناسبة أكد المستشار تركي آل الشيخ أن هذه الاتفاقية تأتي كأحد المبادرات التي يقدمها “موسم الرياض”، بهدف إثراء الحركة الترفيهية في المملكة، مشيراً إلى أن التعاون مع الجولة العالمية للسنوكر سيسهم في رفع مستوى اللعبة في المملكة، ويتيح الفرصة لإخراج جيل جديد من المشجعين الشباب.

وأضاف: “سعيد بأن يكون موسم الرياض شريكاً رسمياً لبطولة العالم في السنوكر، التي تنطلق السبت المقبل وتستمر حتى السادس من مايو في ملعب كروسيبل بمدينة شيفيلد، في المملكة المتحدة”.

من جهته قال رئيس الجولة العالمية للسنوكر، ستيف داوسون: يشرفنا العمل مع معالي المستشار تركي آل الشيخ في هذا المجال، وتعميق علاقتنا مع المملكة، وأن نشارك معاليه طموحه في جلب لعبة السنوكر ونشرها على نطاق أوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، إلى جانب دعم المواهب الجديدة، معرباً عن أمله بأن تقدم المملكة مستقبلاً بطلًا عالميًا للسنوكر، مشيراً إلى أن كل مبادرة من المبادرات الثلاث التي تم الإعلان عنها هي خطوات نحو تحقيق هذا الحلم.

وأضاف: “كان لبطولة السنوكر في موسم الرياض صدى رائع استمتع به العديد من اللاعبين إلى جانب الأجواء التي خلقتها الجماهير المحلية، ونتطلع للعودة إلى المملكة في الصيف للمشاركة في بطولة ماستر العالم في السنوكر، التي ستكون أول حدث عالمي على الإطلاق في المنطقة، حيث ستعمل هذه البطولات على تطوير الرياضة وتوفير فرص رائعة للاعبين للتنافس على الجوائز المالية المتميزة”.

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وفي هذا السياق، قال روني أوسوليفان: “تجربة البطولة التي عقدت في الرياض الشهر الماضي رائعة، أحببت الأجواء وحماس الجماهير. يمكننا أن نجعل لعبة السنوكر ذات شعبية في المملكة، لذلك أنا متحمس لتدريب أفضل المواهب الشابة ومستمتع بالمشاركة في المزيد من الفعاليات الكبرى في المملكة”.

وكان “موسم الرياض” قد احتضن مؤخراً أول بطولة لجولة السنوكر العالمية تقام في المملكة تحت عنوان “ماستر العالم في السنوكر” والتي توّج بمركزها الأول اللاعب الإنجليزي روني أوسوليفان، وستعود هذه البطولة إلى الرياض خلال موسمها ٢٠٢٤/٢٥، وسيتنافس على اللقب مرة أخرى أفضل عشرة لاعبين في العالم إلى جانب كرتين لعب حر.