اختتام النسخة الـ 5 للمبادرة الرئاسية "مودة" بإعلام مدينة الثقافة والعلوم

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت اليوم فعاليات الموسم الخامس من المبادرة الرئاسية "مودة" بالمعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بمدينة الثقافة والعلوم بمدينة السادس من أكتوبر.

وبحسب المركز الإعلامي بمدينة الثقافة والعلوم، فإن المبادرة التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويجرى تنفيذها بإشراف وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الاجتماعي، تم خلالها تنفيذ العديد من الفعاليات التي تستهدف تأهيل المقبلين على الزواج نفسيا واجتماعيا، والتوعية بآليات تكوين الأسرة.

إضافة إلى حل أي خلافات زوجية محتملة، وكذلك دعم مكاتب فض المنازعات الأسرية، للحد من حالات الطلاق، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات التي تدعم الأسرة وتحمي حقوق الزوجين والأطفال.

وأشار المركز الإعلامي، إلى أن تنفيذ الموسم الخامس من المبادرة الرئاسية بالمعهد، يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته المبادرة في مواسمها الأربعة السابقة، والذي ظهرت ملامحه في تغير طريقة تفكير الطلاب للأفضل فيما يتعلق بالحياة الزوجية، وامتلاكهم مفاتيح الحل السليمة لأي مشكلات زوجية قد يواجهونها بعد الزواج مستقبلا.

الجدير بالذكر أن فعاليات المبادرة يحاضر خلالها الدكتور راضي عطوة المدرب المعتمد لدى المبادرة الرئاسية"مودة"- المدرس بالمعهد العالي للإعلام.